İstanbul Valiliği: 'Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü'

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın çöktüğünü, olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibinin sevk edildiğini bildirdi.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde yaşanan çökmeyle ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “2 Haziran Pazar günü saat 08.40 sıralarında Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir” denildi.