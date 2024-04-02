İstanbul ve Silivri'de CHP'den çifte zafer

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi, Silivri açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu. CHP'nin adayı Bora Balcıoğlu, mevcut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Volkan Yılmaz'ı, yüzde 13.54'lük bir farkla geride bırakarak, Silivri'nin yeni dönem Belediye Başkanı olmaya hak kazandı.

İBB VE SİLİVRİ BELEDİYESİ AYNI ANLAYIŞTA BİRLEŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri'de %60'a yakın bir oy desteği kazandı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Meclisi'nde elde ettiği zaferle birlikte, Silivri tarihinde ilk kez hem İBB hem de Silivri Belediyesi, CHP'nin belediye başkanları tarafından yönetilecek. Ekrem İmamoğlu ve Bora Balcıoğlu'nun uyumu, Silivri'ye modern ve çağdaş bir yönetim vaat ediyor. Silivri bu uyumu ilk ve en son 2004-2009 AK Parti döneminde Kadir Topbaş ve Hüseyin Turan döneminde yakalamıştı.

BELEDİYE MECLİSİNDE DE CHP FARKI

Balcıoğlu'nun zaferi, Belediye Meclisi'nde de kendini gösterdi. Balcıoğlu ve ekibi, Meclis Üyeliği seçimlerinde de büyük bir başarıya imza atarak, rakiplerine yaklaşık 22 bin oy fark attı. Bu fark, CHP'ye Meclis'te 18 asil ve 3 kontenjan meclis üyesi kazandırarak, yönetimde büyük bir çoğunluk elde etmesini sağladı.

BALCIOĞLU: BİRLİKTE YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZACAĞIZ

Seçim zaferinden sonra konuşan Balcıoğlu, Silivri için büyük hayalleri ve planları olduğunu vurguladı. "Bu zafer, sadece bizim değil, Silivri'deki her bir vatandaşın zaferidir. Güveniniz ve desteğinizle Silivri'yi daha yaşanabilir, daha yeşil, daha adil bir kent yapma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi. Balcıoğlu, Silivri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uyumlu çalışmasıyla, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda önemli gelişmeler kaydedeceğine olan inancını dile getirdi.

CHP'DEN MECLİSE GİREN İSİMLER

1'den 18 kadar; Tan Kıroğlu, Sibel Aydın Işıköndeş, Ebru Akgün Pekel,Yalçın Ekici, Ebru Onur, Mahmut Yıldızaydın, Önder Çolak, Gökhan Yönet, Hatice Gözen, Elif Yılmazer, Şenol Fidan, Rıza Aksu, Aykut Batur, Ender Unutan Ersözlü, Cihan Demir, Nebahat İskender, Fatih Çepni, Niyazi Yıldırım. + üç kontenjan aday Mehmet Keleş, Yavuz Alçi, Murat Okan.

İBB MECLİS ÜYELERİ

Tan Kıroğlu, Sibel Aydın Işıköndeş, Ebru Akgün Pekel ve Mehmet Keleş.

AK PARTİ'DEN MECLİSE GİREN İSİMLER

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre MHP'nin listesinden 10 isim meclise giriyor. Bunlar sırasıyla şöyle: Celalettin Yazıcı, Sultan Aşkın, Salim Çavdar, Gökalp Kalaycı, Semanur Kepenek, Murat Güler, Dorukhan Kocabaş, Deniz Edis, Harun Çelik, Görkem Ercan.

İBB MECLİS ÜYELERİ

Celalettin Yazıcı, Sultan Aşkın.

Hürhaber