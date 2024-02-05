İstanbulspor, Emrehan Gedikli'yi kadrosuna kattı

İstanbulspor, Konyaspor'dan 2003 doğumlu hücum oyuncusu Emrehan Gedikli'nin sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İstanbulspor, Emrehan Gedikli'yi kadrosuna kattı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İstanbulspor, Konyaspor’dan 2003 doğumlu hücum oyuncusu Emrehan Gedikli’nin sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar, Konyaspor’dan 2003 doğumlu hücum oyuncusu Emrehan Gedikli’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Emrehan Gedikli. 2003 doğumlu hücum oyuncusu Emrehan Gedikli’nin sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Konyaspor ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Konyaspor formasıyla bu sezon 7 müsabakaya çıkan genç futbolcu, 2 gol kaydetti.