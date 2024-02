İstanbulspor Kulübü'nü ziyaret eden Murat Kurum: 'İstanbul sporun baş şehri olacak'

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbulspor Kulübü’nü ziyaret etti. Kurum, “İstanbul sporun baş şehri olacak. İstanbul’umuza altyapısını kazandıracağız. Avrupa şampiyonlarının yapılabildiği, olimpiyat oyunlarının oynanabildiği bir İstanbul’u hayal ediyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbulspor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyareti sırasında Kurum’a Cumhur İttifakı Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP İlçe Başkanı Nasri Hacı eşlik etti. Murat Kurum’u İstanbul Spor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve beraberindeki heyet karşıladı. Kurum’a, Başkan Sarıalioğlu tarafından İstanbulspor’un atkısı ve ‘Murat Kurum’ yazılı forma hediye edildi. Ardından sahaya giren Murat Kurum, kaleye penaltı atışı yaptı. Ziyareti sırasında ilgiyle karşılanan Kurum, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“İstanbul’un her mahallesinde gençlerin spor yapabildiği bu tesislerin sayısını arttıracağız”

Ziyareti sırasında konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "İstanbulspor’umuz hem süper ligde göstermiş olduğu başarılarla hem de Türk sporuna yapmış olduğu katkılarla göğsümüzü kabartmış kulüplerimizden bir tanesidir. İstanbulspor’umuz 1926 yılında kurulmuş ve forma rengi sarı siyahtır. Bu forma renginin de çok önemli bir hikayesi var. Çanakkale savaşlarında şehit düşen arkadaşlarının yasını tutmak amacıyla okullarının sarı duvarlarındaki o pencere pervazlarını ve kapılarını siyaha boyuyorlar. O günden bu güne İstanbulspor’umuzun renklerini taşıyor. Dayanışma ve beraberliğin simgesi bu renkler bizim için böyle bir anlam ifade ediyor. Sporun kardeşliğini, dostluğunu ve vatan sevgisini İstanbulspor’umuzun renklerinde görüyoruz. Çanakkale savaşlarında ülkemiz, ay yıldızlı bayrağımız için şehitler, gaziler verdiğimiz, o hatıralarımızı yaşatmak adına kulübümüzün renklerinin sarı siyah olması bizim için de çok anlamlıdır. Biz bu kardeşlik hukukunu, sporun barış hukukunu her yerde daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. İstanbulspor’umuz kamp tesisleri Büyükçekmece ilçemizde yer alıyor. Anadolu’da olduğu gibi İstanbul’un 39 ilçesinde 8-10 bin kapasiteli gençlerimizin spor yapabileceği, maçlarını oynayabileceği, aynı zamanda Büyükçekmece’nin 24 mahallesindeki o spor anlayışını daha da yaygınlaştıracak adımlar atmak istiyoruz. 1 Nisan sabahı itibariyle İstanbul’un her mahallesinde gençlerin spor yapabildiği bu tesislerin sayısını arttıracağız” dedi.

“İstanbul sporun baş şehri olacak”

Spor kulüplerine İBB olarak her türlü desteği vereceğini ifade eden Kurum, "İstanbul sporun baş şehri olacak. İstanbul’umuza altyapısını kazandıracağız. Avrupa şampiyonlarının yapılabildiği, olimpiyat oyunlarının oynanabildiği bir İstanbul’u hayal ediyoruz. Mahalle içerisinde böylesi büyük kulüplerimizin altyapılarını çocuklarımızın yetiştiği, süper ligde başarıdan başarıya koştuğu, milli takımlara seçildiği ve ülkemizi gururlandıran gençlerimizi yetiştirebilmek için bu çalışmaları yapacağız. Bu tesislerimizin sayısını arttıracağız. Gerek amatör spor kulüplerimizin gerekse profesyonel spor kulüplerimizin ayakta durmaları adına kulüp yöneticilerine büyük sorumluluklar düşüyor. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kulüplerimizin maddi ve manevi anlamda her zaman yanlarında olacağız. Özellikle kamp tesislerinin, sahalarının bakımlarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Kulüplerimizden çok önemli bir yükü almak ve spordaki kardeşlik hukukunu daha da yaygınlaştıracak adımlar atacağız. İstanbul’un her yerinde sporun yaygınlaşması adına amatör spor kulüplerimizle birlikte iç içe olacağız. Ve Büyükçekmece’nin her mahallesinde İstanbulspor’umuzun amatör spor kulüplerimizle birlikte yapmış olduğu kardeşliği göreceğiz. Orada yetiştirdiğimiz gençlerin buradaki başarılarına şahitlik edeceğiz” şeklinde konuştu.