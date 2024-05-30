İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: '(Sokak hayvanları) Ortak aklı devreye sokup ortak bir çözüm bulunması lazım'

İYİ Parti Genel Başkanı Dursun Musavat Dervişoğlu, sokak hayvanları sorununa ilişkin, “Hassas bir konu. Çözümü için siyasi partilerimizin ortak çalışma yapmaları gerekir. Toplumsal, sosyal bir konu. Kimin nereden baktığı belli olmayan mesele. Ortak aklı devreye sokup ortak bir çözüm bulunması lazım” dedi.

Dervişoğlu, AK Parti heyetini makamında kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Dervişoğlu, iki dönem grup başkanvekilliği görevini yürüttüğünü belirterek, “Hem geride bıraktığımız dönemle alakalı olarak hem de bugünkü ziyaretleriyle ilgili olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin önemli meseleleri var. Bu meselelerin çözüm yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Mecliste görev yapan arkadaşlarımız öncelikle bu geleneğin inşasında önemli rol üstlenirler. Meclis çalışmalarını konuştuk” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, “Hiç konuşmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız ’Görüşmemiz için neden yok’ şeklinde cevap verdi" dedi.

Sokak hayvanlarına ilişkin soruya Dervişoğlu, “Hassas bir konu. Çözümü için siyasi partilerimizin ortak çalışma yapmaları gerekir. Toplumsal, sosyal bir konu. Kimin nereden baktığı belli olmayan bir mesele. Ortak aklı devreye sokup ortak bir çözüm bulunması lazım. Onun için de parlamentoda hem komisyon hem genel kurulda görüş ve düşüncelerimizi karşılıklı olarak ifade edeceğiz” cevabını verdi.

Görüşmede anayasanın konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine Dervişoğlu, konuşmadıkları cevabını verdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise, Dervişoğlu’nu tebrik ettiklerini belirterek, “Geçmişte genel başkanımızla biz grup başkanvekili olarak uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Genel kurul, komisyon çalışmalarına ne derece önem verdiğine şahidiz. Gerek bu konuda bizlere katkı sağlayacak konulardaki önemli destekleri oldu. Bu yakın işbirliğini, diyaloğunu gerek komisyon gerek genel kurul çalışmalarında devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.