İzmit'in yeni yaşam alanı: '100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti'

Yenilenen çevresi ve doğayla iç içe alanlarıyla hizmet veren 100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti esnafa tanıtıldı. Alanın dönüşüm yolculuğunu anlatan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Burası çok değerli bir alan haline gelecek" dedi.

Yenilenen Gölkay Park’ı "100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti" ismiyle yeniden vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi, tanıtım programı düzenledi. Programda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, esnafa proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, 100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göletinin vatandaşların yeni nesil yaşam alanı olduğuna dikkat çekti. Alanı, göreve geldiğinde atıl halde bulduğunu söyleyen Başkan Hürriyet, "Projesinde olmayan pek çok yapıyla birlikte burası bir ucubeye dönüşmüştü. Burayı ilk ziyaret ettiğimde muhteşem bir alanın bu kadar kötü ve halka kapalı olarak kullanılması içler acısıydı. Burası 10 yıllığına tek kişiye kiralanmıştı. Vizyondan ve estetikten uzak bir haldeydi. Tüm imar kurallarına aykırı bir şekilde; statiği, güvenliği ve marka değeri hiç düşünülmeden üzerine yeni yeni yapıların yapıldığı bir yerdi burası. Bu yüzden de altındaki toprak kaçak yapıları kaldıramadığı için yavaş yavaş çöktü. Kar yağdığında üzerindeki kar yığınını bile kaldıramayacak duruma geldi ve ilk karda çatısı komple çöktü. ’Burası tek bir kişinin elinde heba olmamalı’ dedik. Kentin yanı başında bir yer burası. Muhteşem bir seyir alanı" dedi.

"Farklı farklı modeller denedik"

Alanı yenilemek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Hürriyet, "Üzeri kaçak yapılarla doldurularak adeta eziyet edilen bu alanı en baştan yapma, hak ettiği değere kavuşturma ve kurtarma kararını aldık. Birileri o dönemde bize Gölkay üzerinden sürekli taşlar attı. ’Gölkay terk edildi, Gölkay çürüyor’, ’Tesisi mahvettiniz, burası dünya çapında bir yerdi, yazık ettiniz’ gibi birçok suçlamayla karşı karşıya kaldık ama göreve geldiğimizde burası işletmedeydi. 2 seneye yakın işletmede kaldı. Zaten kullanmamız ve yenilememiz mümkün değildi. İhalesi bittiğinde tekrar ihaleye çıkmadık. Burayı İzmit Belediyesi olarak uhdemize aldık. Burasının proje detaylarını çalışırken gelecek vadeden sürdürülebilir bir anlayışla çalıştık. Hatta bir değil birden fazla proje çalıştık. Farklı farklı modeller denedik. Özellikle sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Ortak aklı mümkün kılmaya çalıştık. ’Ne yapabiliriz de bu alanı kentin en güzel noktası getirebilir’ diye hep akıl sorduk. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELTUR ekiplerini bile buraya getirdik. Onların yatırımcı ve vizyoner ufuklarıyla bize de ufuk açabilirler düşüncesiyle hareket ettik" diye konuştu.

"Burası çok değerli bir alan haline gelecek"

Hürriyet, ortak akıl ile hareket ettiklerini belirterek, "Tasarım oluşturması sonrasında geçtiğimiz sene sektör temsilcileriyle buluşarak onların fikirlerini almıştık. Yine ortak aklı hakim kıldık. Sonunda da güzel bir proje ortaya çıktı. Hemen çalışmaya başladık. Geçtiğimiz aylarda da projenin sonuna geldik. Gördüğünüz alan ana hatlarıyla bitmiş bir alan ama iç tefrişatları boş. Özellikle bugün sektör temsilcilerine bu alanı gösterelim istedik. Burada markalarına uygun dizaynlar, alanlar oluşturabilirler. Su kayağının ihalesi de yaza doğru bitecek. Burası çok değerli bir alan haline gelecek" şeklinde konuştu.

"Çağın gerektirdiği şekilde değil, çağın ötesini de düşünerek tasarladık"

Alanın hem vatandaş hem de esnaf için yeni yaşam alanı olacağını vurgulayan Hürriyet, "Burada 7’den 70’e herkese hitap edecek kafelerimiz, restoranlarımız ve mağazalarımızla, İzmit’in can damarını oluşturacağız. Her bir dükkanın, bu parkın bir parçası olmasını ve İzmit’in ruhunu yansıtmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın kıyıyı gönüllerince kullanabilecekleri, geliştirilmiş kentsel donatılarla düzenledik. Ağaçlı meydan, seyir terası, kıyı oturma hattı ve çocuk oyun alanları var. Çağın gerektirdiği şekilde değil, çağın ötesini de düşünerek; açık, yarı-açık ve kapalı alanlarıyla birlikte hafif çelik sistemlerle tasarladık. Zemin katımızda, sanki bir meydandaymışsınız hissi oluşturmak için geniş ve açılabilir cephelerle, içeri-dışarının sınırlarını ortadan kaldırdık. Oturma alanları ve temalı teraslarımızla ziyaretçilerimizin hoş vakit geçirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.