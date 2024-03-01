Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır'

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’nda Şile’de 5 yılda yaptıklarını ve planladıkları projelerden bahsetti. Başkan Ocaklı konuşmasında, "Şile, yapacağımız bu projelerle daha da yıldızı parlayacak. Sadece İstanbul’un değil, tüm Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelecek" dedi.

Şile Belediyesi tarafından Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, Milliyetçi Hareket Partisi Şile İlçe Başkanı Mustafa Pıçak, Büyük Birlik Partisi Şile İlçe Başkanı Birkan Ege, aday gösterilen Meclis Üyeleri, STK’lar, muhtarlar, Şileliler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, Kumla Şile İlçesini resmeden resim sanatı gösterimi, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın memleket isterim şiirinin kendi sesinden okuduğu bir video gösterimi ve Başkan İlhan Ocaklı’nın bugüne kadar Şile’de yaptıkları projeler ve yeni projelerinin tanıtım videosuyla devam etti.

"Şile’nin yüzyılını inşa ettik"

Proje tanıtım lansmanında konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "5 yılı geride bıraktık. 2019 yılından beri Cumhur İttifakı olarak ilçemize hizmet ettik. Geride bırakmış olduğumuz 5 yılda dünya ve ülke olarak zor dönemlerden geçtik. Küresel ısınmadan kaynaklanan yangınlarla, sel baskınlarıyla ve afetlerle mücadele ettik. Sizin belediyeniz nerede bir yangın, sel varsa orada görev aldı. Bu kadar zor bir beş yılın içerisinde belediye olarak küçülmedik. Beş yıl içinde Şile Belediyesi aslanlar gibi işlerin altına imza attı. Göreve geldiğimizde yerel bütçemiz 62 milyon liraydı. 2024 yılında 1 milyar 254 milyon liralık bütçenin altına imza attık hayırlı olsun. Yani küçülmedik büyüdük. Çalıştık, gece çalıştık, gündüz çalıştık, akşam çalıştık. Bu kadar zor bir 5 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ’Türkiye’nin Yüzyılını inşa ediyoruz’ demişti, biz de Şile’nin yüzyılını inşa ettik hayırlı olsun" dedi.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

Konuşmasına devam eden Başkan İlhan Ocaklı, "Öyle laf olsun torba dolsun demedik, çalıştık çok çalıştık ve yaptık. Beş yıl içerisinde devletimizle, hükümetimizle, belediyemizle yaklaşık 10 milyar liralık yatırım getirdik. Hayırlı olsun. Bakın birkaç ay sonra açılışını yapacak olduğumuz, Şile Belediye hizmet binamız, tapu binamız, kaymakamlık binamız, gençlik merkezimiz, emniyet binamız, kütüphanelerimiz, millet bahçemiz ve 20 tane okul dönüştürdük. Şile’ye hayırlı olsun. Birinci ve ikinci etap TOKİ yapıldı ama üçüncü etapta müteahhitten kaynaklanan bir sorun çıktı. İnşallah seçimden önce onların da anahtar teslimini yapacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Zor şartlar altında ilçemize 10 milyar liralık yatırım getirdiysek bu bahsettiğim yatırımları içiniz rahat olsun yaparız. Şile’nin bu projelerle daha da yıldızı parlayacak. Sadece İstanbul’un değil, tüm Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelecek. İlhan Ocaklı sizin evladınız, sizin kardeşiniz. Bu belediye bizim, 57 köyün 5 mahallenin evladı öz evladı İlhan Ocaklı" diye konuştu.