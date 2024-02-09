Jandarma sokak hayvanlarını unutmuyor

Balıkesir’de jandarma ekipleri soğuk hava şartlarında beslenme ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış mevsimi şartlarının günlük hayata olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenmesi ve sokak hayvanları için farkındalık faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Jandarma ekipleri, Balıkesir’in kırsal mahallelerinde bin 95 köpek ve 525 kedi olmak üzere toplamda bin 620 can dostuna mama ve su tedarik etti. Ekipler ayrıca, sokak hayvanlarına kötü davranış sergilenmemesi adına vatandaşları bilgilendirme çalışması da gerçekleştirdi.