JASAT ekipleri ülkeye kaçak giren 5 şahsı yakaladı

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

JASAT ekipleri ülkeye kaçak giren 5 şahsı yakaladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Çayyaka Mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu şahsın olduğunu tespit etti. Şahıslar yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede kaçak göçmen oldukları tespit edilen 5 şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi.

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