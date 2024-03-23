Kalp nakline doğru ilerlerken TAVİ ile yüzü güldü

Bursa’da kalp nakli aşamasına gelen 52 yaşındaki hasta, TAVİ yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Manisa’da ikamet eden 52 yaşındaki 2 çocuk babası Nedret Korat’ın 5 yıl öncesi yapılan anjiyosu esnasında aort damarında daralma tespit edildi. Ancak kalp yetmezliği olan Korat, ameliyat masasında kalma ihtimali çok yüksek olduğunu söylemeleri nedeniyle çaresizdi. Derdine çare bulmak için gitmediği doktor kalmayan, yürümekte bile güçlük çekmeye başlayan Korat, son olarak Bursa’daki doktorun kapısını çaldı. Acıbadem Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Şenol Coşkun’un önerdiği TAVİ yöntemi ise hayata tutunmasına neden oldu.

“Bu genç yaşta hastaya TAVİ uygulaması çok az görülür”

Acıbadem Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Şenol Coşkun, hastasının yaşadığı süreç hakkında şu bilgileri verdi:

“Nedret Korat, 2018 yılında yapılan anjiyodan beri ciddi kalp yetmezliğiyle uğraşan ve bu problemi çözmeye çalışan bir hastamız. Kalp yetmezliğinin sebebi, kalpteki aort kapağında ciddi daralma olmasıydı. Nedret bey genç bir hasta. Kapak daralması tespit edilen genç hastaları biz, ameliyat ediyoruz. Ameliyat sırasında kalp dışarı çıkarılıp durduruluyor. Ancak Nedret bey, genç olmasına rağmen biz ameliyat yapamazdık zira kalp yetmezliği nedeniyle kalbi güçlü olmadığından durdurma süresine dayanamazdı ve dolayısıyla hayatını kaybedebilirdi. O zaman ikinci bir seçenek olarak, TAVİ yöntemini düşündük. Bu yöntem ameliyat olamayacak genellikle yaşlı hastalarda uygulanan girişimsel bir işlem. Kalp açılmadan yapılıyor, durdurulmuyor. Uygun hastalarda bu yönteme başvuruyoruz. Fakat bu genç yaştaki hastalara TAVİ uygulaması çok az görülür.”

“Yürüyemez hale geldim”

“Hocam TAVİ’den bahsettiğinde çok heyecanlandım” diyen Nedret Korat, kendi durumunu şöyle açıkladı: “Aort daralmasına bağlı kalp yetmezliği teşhisi konunca, birçok doktor ve hastane ziyaretlerim oldu. Ameliyat olmadan medikal bir şekilde tedavi olabilir miyim diye çok araştırdım. Bunun mümkün olmadığını her gittiğim doktor söylemişti. Fakat yine kalp yetmezliğim nedeniyle ‘masada kalırsın’ diyerek ameliyat da etmiyorlardı. Çaresizdim! Yaşam kalitem çok düşmeye başlayınca önce bir pil takalım dediler. En azından kalbin o anki çalışma hızını koruyalım dediler. Yarın bir gün bizim buna ihtiyacımız olabilir diye kalp pili de taktırdık. Fakat öyle bir duruma geldim ki, düz yolda yürüyemez oldum. Artık bu ameliyatı olmak zorundaydım. Kaçınılmaz sondu. Onun üzerine Şenol Hocamı tavsiye ettiler. İlk günden itibaren Şenol Hocam sahiplendi. O yüzden bizim için kıymetliydi.”

“Kalp kontrolüne yürüyerek geldi”

Ameliyatın başarılı geçtiğini anlatan Dr. Şenol Coşkun, “Nedret beye önerimizi anlattığımızda çok sevindi, inandı. Girişimsel kalp işlemleri, kalp durdurulmadan ve az kesi ile yapıldığından açık ameliyata göre riski daha düşüktür ve hastalar, daha kısa zamanda hastaneden taburcu olur, normal hayatlarına dönerler. Geçtiğimiz yıllarda bu kapak değiştirme işlemleri göğüs kafesi açılarak ya da robotik cerrahi ya da mini kesiyle ameliyat yöntemiyle kalp durdurularak yapılıyordu. Ama teknolojinin ve tıpta ilerlemelerin gelişmesiyle artık ameliyatsız bir şekilde her iki kasıktan girerek anjiyo laboratuvarında kapak değiştirebilir hale geldik. 2011 yıllarında çıkan bu tedavi yöntemi, yaşlı hastalara yani daha çok ameliyatın çok yüksek riskli olduğu hastalara uygulanan bir tedaviydi. Ama zaman içinde özellikle Amerika, Avrupa’da daha genç yaşlardaki hastalara da uygulanmaya başlandı” dedi.

Korat’a yapılan TAVİ işleminin başarılı geçtiğini belirten Dr. Şenol Coşkun, “Yaklaşık 1 saatlik her iki kasıktan girilerek kapalı yöntemle kalp durdurulmadan aorttaki daralmayı genişlettik. Bence burada bizim kalbimize dokunacak olan kısım, bize geldiğinde Nedret bey için bu artık köprüden önceki son çıkıştı diyebiliriz. Bu aşamada bize geldi ve tedavi oldu. TAVİ’den önce yürüyemez halde olan hastamız, 15’inci gün kontrolüne kendisi geldi. Bugün kontrolünü yaptık. Eskisine göre daha sağlıklı durumda ve kalp yetmezliğinde de iyileşme var” dedi.

“Her türlü sonuca hazırlandım”

Ameliyattan çıkacak tüm sonuçlara kendilerini hazırladıklarını belirten Korat, “Her türlü sonuca tamam demiştik. Çok şükür çok kısa bir sürede ayağa kalktım. İki gün sonra taburcu oldum. Kısa yürüyüşler yapmaya başladım. 10 günlük evde dinlenme sürecim oldu ve şu an çok rahat merdiven çıkabiliyorum düz yürüyüşler yapabiliyorum. Uyku kalitem arttı. Buraya geldiğimde inanılmaz kiloluydum. Yaklaşık 10 kilograma yakın ödem attım. Bugün de yapılan kontrolde hocam tedavinin iyiye gittiğini söyledi. Zamanla kazanımlar daha da artacak dedi hocam. Tabii ben de kendime dikkat edeceğim. Hocama teşekkür ederim iyi ki tanışmışız. Çok şükür sağlığıma kavuştum” diye konuştu.