Kamulaştırma sorunu çözüldü, sokak hizmete açıldı

Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki yarım asırlık kamulaştırma sorununu ortadan kaldıran İzmit Belediyesi, Mustafa Çalık Sokağı hizmete açtı.

İzmit Belediyesi, ilçeye yeni ve modern sokaklar kazandırmaya devam ediyor. Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki yarım asırlık kamulaştırma sorunu ortadan kaldırdı. Kamulaştırması tamamlanan 12 bina yıkıldı. Altyapı işlemlerinin ardından Mustafa Çalık Sokak hizmete açıldı. Üstyapı çalışmaları tamamlanan Emin Sipahi Sokak ise ışıl ışıl oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölge sakinleriyle iftar sofrasında buluşarak sokağın açılışını gerçekleştirdi.

İftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Hürriyet, "Kendi öz gücümüzle yapmış olduğumuz işlerde bir tanesi de şu an bulunduğumuz Mustafa Çalık Sokak. Yarım asırdır çözüm bekleyen, kamulaştırma sorunu olan, köhneleşmiş yapıların olduğu, insanların yaşam standartlarının zorlaştığı, asayiş problemlerinin olduğu, güvenlik bir hale gelen bir bölgeydi. Şartlar ne kadar zor olursa olsun biz burayı yenilemeyi kafamıza koyduk. Mahallemizin en can alıcı hizmetlerinden biri buydu. Kamulaştırma işlemlerine 2022’de başladık. Burada 12 bina vardı. Vatandaşlarımızın paralarını, haklarını ödedik. Kimseyi mağdur etmeden 12 binanın kamulaştırmasını tamamladık. Ardından yıkım işlemlerine başladık. Yıkımdan sonra buranın su ve elektrik altyapısını tamamladık. Ardından yine kendi ekibimiz üst yapı çalışmaları gerçekleştirdi. Atamızın ışığının aydınlattığı aydınlatma direklerimizi yerleştirdik. Otopark ihtiyacını çözdük. Çok güzel bir cadde oldu. Estetik ve konforlu bir caddeyi bölge sakinlerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.