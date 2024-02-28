Kapaklı'da tütün ve makaron operasyonu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde binlerce makaron ve tütün ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde binlerce makaron ve tütün ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Atatürk Mahallesi’nde O.D. isimli şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 2 adet sigara dolum makinesi, 1 adet hava kompresör, 25 kilogram tütün, 400 adet boş makaron ve 17 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Şahısla ilgili işlem başlatıldı.