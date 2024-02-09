Kaymakam Memiş, depremzedeleri ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş eşi Gülcan Memiş ile birlikte deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzede vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Kaymakam, Cumhuriyet Mahallesi ve Öğretmenler Mahallesindeki ziyaretlerde, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Burhaniye’de mahalle gezilerini sürdüren Kaymakam İlyas Memiş, Cumhuriyet Mahallesinde ve Öğretmenler Mahallesinde ikamet eden depremzede ailelerini evlerinde ziyaret etti. Kaymakam İlyas Memiş, depremzede ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek devletin her zaman depremzede vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. Kaymakam Memiş’e ziyarette, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanmasından sorumlu müdür Mal Müdürü Mustafa Ak eşlik etti.