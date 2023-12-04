Kestel Belediyesi'ne 'Tarımsal Üretimi Teşvik' ödülü

Kestel Belediyesi, ‘Tarımsal üretimi teşvik’ ödülüne layık görüldü.

Kestel Belediyesi ise hayata geçirdiği Türkiye’nin en ucuz ekmeği projesi, zirai drone ile gübreleme hizmeti, dijital toprak analizi ve kendi buğdayını üreten belediye projeleriyle ‘Tarımsal üretimi teşvik’ ödülüne layık görüldü. Ödülü alan Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Akın, "Kestel Belediyesi olarak çiftimizin, köylümüzün, üreticimizin ve tabi ki tüketicimizin her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 2019 yılında göreve geldiğinde Kestel’de 400 gram ekmek 1 lira 25 kuruşa satılıyordu. Başkanımız göreve gelir gelmez bu ekmeğin fiyatını 1 liraya çekti. Şuan 2023 yılının son ayındayız ve 400 gram ekmek halen daha 1 liradan vatandaşlarımıza ulaşıyor. Bunu nasıl yapıyoruz, tabi ki bu işin bir ekonomik boyutu var. İlçemizde atıl ve kullanılmayan tarlaları değerlendirerek bin 50 dönüm alanda kendi buğdayımızı ektik ve un üretiyoruz. Bu un ile kendi ekmeğimizi yaparak günde 6 bin ekmeği 1 liradan sofralara ulaştırıyoruz. Bunun dışında Belediyemize kattığımız zirai drone ile çiftçilerimizin tarlalarında çok düşük temsili rakamlarda, gübreleme ve ilaçlama yapıyoruz. Traktör, yakıt, personel, işçi, fazla ilaç, fazla gübre ve zaman kaybı ile tarlalarda oluşan traktör zayiatının önüne geçiyoruz. Bunlar gibi tarımda dijitalleşme ve teknolojik tarıma ilişkin çok sayıda projemiz var” dedi.