Kırklareli'de Mehmetçikler şehit yakınları ve gazilerle yemekte buluştu

Kırklareli'de Mehmetçikler, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Kırklareli'de Mehmetçikler şehit yakınları ve gazilerle yemekte buluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’de Mehmetçikler, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Şehit yakınları, gaziler ve aileleri, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Mahmut Şevket Paşa Kışlası’nda Mehmetçikle öğlen yemeğinde buluşarak, aynı karavanadan yemek yedi. Yemekten sonra şehit yakınları, gaziler ve ailelerine kışlandaki Cougar ve Atak helikopterleri tanıtıldı. Anlamlı buluşma, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

MDK
MDK
MDK
MDK