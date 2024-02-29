Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde Vali Birol Ekici başkanlığında Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Kırklareli’nde Vali Birol Ekici başkanlığında Kırklareli’nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Kırklareli’nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınan kararlar değerlendirildi.
Daha sonra kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alındı.