Kırklareli'nde tatilcilerin tercihi tren oldu

Ramazan Bayramı'nın son günü olması sebebiyle tatilden dönen vatandaşlar, Babaeski Alpullu Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kırklareli'nde tatilcilerin tercihi tren oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Ramazan Bayramı’nın son günü olması sebebiyle tatilden dönen vatandaşlar, Babaeski Alpullu Tren Garı’nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin son gününde dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, tren garının yolunu tuttu. Alpullu Tren Garı’nda yoğunluk oluşturdu. Tren yolculuğuna çıkan vatandaşlar, tren yolculuğunun hem güvenli ve ekonomik hem de konforlu ve nostaljik olması sebebiyle tercih ettiklerini ifade ettiler.

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