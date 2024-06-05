Köylüler Dünya Çevre Günü'nde seslendi: 'Taş ocağı istemiyoruz'

Bursa’nın Gürsu ilçesinin birçok köy vatandaşı Katırlı Dağı’nın yamacına faaliyet gösteren taş ocağına karşı eylem yaptı. Kontrolsüz dinamit patlatıldığını söyleyen köylüler çevreye verilen zararın yanı sıra can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle Gürsu ilçesinin Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Dışkaya, Ericek, Hasanköy, İğdir, Karahıdır, Kazıklı ve Kumlukalan mahalleleri sakinleri, İğdir Mahallesi’nde faaliyet gösteren taş ocağını protesto etti. Eyleme mahalle sakinlerinin yanı sıra DOĞADER Başkanı Murat Demir, Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Bursa Baro Başkanı Av. Metin Öztosun katıldı. Ellerine pankartları alan vatandaşlar taş ocağının yanında bulunan mesire alanına gelerek tepki gösterdi. Taş ocağında kontrolsüz patlatılan dinamitler nedeniyle her yeri toz dumanı kapladığını söylerken, patlama sonrasında muhtemel heyelan riski için korktuklarını söyledi.

“Böyle bir ova başka bir ülkede olsa tarım dışında bir çivi çakılmasına müsaade etmezler”

Gürsu’nun bir tarım ilçesi olduğunu vurgulan Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, “Gürsu ilçesinin 40 bin dönüm tarım arazisinde üretim yapılmakta. Bu alanın 28-29 bin dekarında armut yetiştiriciliği yapılırken, diğer kalan dekarlarda ise şeftali, nektarin ve katırlı dağların eteklerinde zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye armut üretimi 530 bin ton iken Bursa armut üretimi 250 bin ton, Gürsu da ise armut üretimi 120 bin tondur. Bunun ekonomik boyutuna bakarsak ekonomiye 7-8 milyar lira katkı sağlamaktadır. Bu üretimi yapmak için ovada tarımsal üretimi işgal eden nüfus 12-13 bin civarında olup meyve hasat döneminde bölgeye dışarıdan yatılı ve günü birlik olarak 10-12 bin kişi çalışmak için gelmekte. Meyve budama, seyretme, hasat için yıl bazında düşünüldüğünde yaklaşık 570-600 bin kişiye tarımda istihdam sağlanmaktadır. Bu günlük olarak yaklaşık 2000 kişiye ekmek kapısı demektir. Ürettiğimiz meyvelerin yüzde 30’luk kısmı yurtdışına ihraç edilmektedir. Bizler üretim yaparak 85 milyon halkımızı ve 30 milyon turisti doyuruyoruz. Tarım nüfusu giderek yaşlanırken bölgemizde tarımı bırakıp başka iş arayan ve köylerden şehirlere göç eden kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Ürettiğimiz ürün bölgeye özel olup Gürsu Ziraat Odası olarak hem Santa Maria hem de Deveci armut çeşitlerimizin Coğrafi İşareti alınmıştır. Bırakın ülkemizi dünyada dahi toplu alanda armut üretimi yapılan başka bir ova örneği yoktur. Ülkemizde özellikle armut üretiminde dekar verimi bakımından ortalamamız 2-3 kat fazla olup bodur bahçelerde dekardan 10-12 ton ürün alınabilen bir alana sahibiz. Böyle bir ova başka bir ülkede olsa tarım dışında bir çivi çakılmasına müsaade etmezler. Ovamız bu durumdayken insan sağlığı, tarımsal üretim ve çevre zararına yol açan taş ocağının belediye tarafından yapılmasını kamuoyunun takdirine sunuyoruz” şeklinde konuştu.