Kripto Paralar Yeniden Yukarı Döndü: XRP Fiyatı Tersine mi Gidecek?

Kripto Paralarda Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin yazının kaleme alındığı sırada 62.955 dolardan işlem görüyor. 1 Mayıs’ta 56.500 dolar seviyelerine gerileyen ve yürekleri ağızlara getiren BTC, 6 Mayıs’ta toparlandı ve 65.500 dolar seviyesini görerek yatırımcıların içini rahatlattı. Son 24 saatte ise Bitcoin’in yaklaşık olarak yüzde 2,5 artış ile ilerlerdiği görülüyor.

Bitcoin’in yanı sıra piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum da hemen hemen BTC ile birlikte hareket ediyor. ETH, 1 Mayıs’ta 2.800 dolara kadar geriledikten sonra 6 Mayıs’ta 3.200 dolar seviyelerini geçti. Yazının yayına hazırlandığı sırada ise ETH 3.033 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından ilk on kripto para birimine baktığımızda ise son 24 saat içinde yaklaşık olarak yüzde 14’lük artışı ile piyasa değeri bakımından en büyük 8. kripto para birimi olan Toncoin’in (TON) en iyi performansı sergilediği görülüyor. TON yazının kaleme alındığı sırada 6.86 dolardan işlem görüyor. Buna ek olarak piyasa değeri bakımından en büyük 5. kripto para konumunda bulunan Solana (SOL) son 24 saat içinde yüzde 7 artarken, piyasa değeri bakımından en büyük meme token konumunda bulunan Dogecoin de (DOGE) yüzde 4 artış yaşadı. Peki, XRP’de son durum ne?

Ripple (XRP) Fiyat Yorumları

Birer kripto para haber sitesi olan BITCOINHABER.NET ve BH NEWS’te de ifade edildiği gibi XRP’nin fiyatında kayıplar genişlemekte olup, 0,530 dolarlık direnç seviyesinin altında işlem görmeye başlamıştır. Teknik analizler 0,5150 dolar seviyesindeki dirençle ilişkili düşüş trendinin kırılma ihtimalini işaret etse de, XRP’nin 0,5250 dolar seviyesinin altındaki işlemleri piyasada belirsizlik yaratmaktadır.

Bunlara ek olarak anlık olarak, 0,5250 dolarlık seviye XRP için önemli bir direnç noktası olarak öne çıkmaktadır. Eğer bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşirse, XRP için güçlü bir yükseliş başlayabilir. Ayrıca, 0,5465 dolar civarındaki kilit direnç seviyesinin üzerine çıkılması, varlığın 0,580 dolara doğru ilerlemesine olanak tanıyabilir.

Kaynak: https://www.bitcoinhaber.net/xrp-fiyatindaki-dalgalanmalar-ve-onemli-seviyeler/