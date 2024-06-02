Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökme anı kamerada

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binanın çöktüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökme sonucu enkaz altında kalan 7 kişi kurtarılırken, 2 kişiyi enkaz altından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2’si ağır 7 kişinin enkazdan çıkarıldığı binanın çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.