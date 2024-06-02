Küçükçekmece'de binanın çökmesi esnasında İETT otobüsü hasar aldı

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi esnasında bir İETT otobüsü hasar aldı.

Küçükçekmece'de binanın çökmesi esnasında İETT otobüsü hasar aldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çökmesi esnasında bir İETT otobüsü hasar aldı.

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü. Binanın çökmesi esnasında olay yerinde bulunan bir İETT otobüsü hasar aldı. Otobüsün ön camında kırıklar meydana geldi. Çöken binada kurtarma çalışmaları devam ederken, otobüs olay yerinden uzaklaştırıldı.

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