Leylek yuvalarına dronlu takip

Göçmen kuşlara, göç yolculuğunda güvenli bir güzergâh oluşturan TREDAŞ, enerji nakil hatlarında yapılan keşifler doğrultusunda belirlenen en uygun noktalara leylekler için sayıları 700’ü bulan yuva platformları kurdu. Bu yılın sonuna kadar 200 yeni leylek yuvası montajı için çalışmalarına devam eden TREDAŞ, yuvalarının bakım ihtiyaçlarını da dronlar aracılığı ile takip ediyor.

Bahar ayları ile göçmen kuşlar, binlerce kilometrelik yolculuklarına çıkarken Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ); yavaş yavaş her yıl konakladıkları bölgelere geri dönmeye başlayan leylekleri sayıları 700’ü bulan yeni yuvalarında ağırlıyor.

Kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunarken, doğa dostu uygulamalara ağırlık veren TREDAŞ, enerji nakil hatlarından kuşların zarar görmemesi için pek çok çalışma yürütüyor. Bu kapsamda 2021-2023 yılları arasında yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla 15 bin direkte kuşkonmaz montajı, 6 bin 759 direkte iletken izolasyonu ve 5 bin 450 direkte izolatör izolasyonu yaptıklarını dile getiren TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, “2016 yılından bu yana şebekemize özel olarak geliştirdiğimiz ’Kuş Koruma Planı’ ile de göçmen kuşların yanı sıra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan akkuyruklu kartal, puhu, alaca baykuş, küçük kerkenez, turna, küçük karabatak, ötücü kuğu ve yalıçapkını gibi türlerin korunmasına destek oluyoruz. Sorumluluk bölgemizdeki İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordinasyon sağlanarak belirlenen direklere gerekli mukavemet hesapları yapılarak leylek yuva platformları kuruma yönünde çalışmalar yürütmekteyiz. Enerji nakil hatlarına yapılan keşifler doğrultusunda bugüne en uygun göç güzergâhlarına 700 adet leylek yuvası montajını tamamladık. Bu yıl içerisinde de 200 yeni leylek yuvası için süreci başlattık” dedi.

“Leylek yuvalarının bakımları dronlar aracılığı ile takip ediliyor”

Trakya Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti sunarken bu bölgede yaşayan canlıları korumaya büyük önem verdiklerini ifade eden Bilgili, “Bu sırada gerek konar vaziyette bölgemizde devamlı ikamet eden, gerekse mevsim geçişlerinde bu güzergahı kullanan göçmen kuşların enerji nakil hatlarından olumsuz etkilenmemesi için birçok proje ve dönemsel çalışmalar yürütmekteyiz. Leylek, turna gibi göçmen kuş türlerinin elektrik hatlarından zarar görmesini önlenmenin yanı sıra nispeten daha küçük ve yerleşik türleri de korumayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

TREDAŞ Genel Müdürü Bilgili, ekiplerinin leylek yuvalarının bakım çalışmalarını da teknolojik alt yapı kullanarak ve dron aracılığıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek, bozulan veya zarar görmüş yuvaların bakımlarının yapılarak tekrar yerlerine yerleştirildiğini söyledi.