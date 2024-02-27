Mannheim'da çifte nakavt

Almanya’nın Mannheim kentinde düzenlenen Kara Kurt Boks Organizasyonu’nda ringe çıkan Türk kulübün iki boksörü de rakiplerini nakavt ederek büyük bir başarıya imza attılar.

Eski boksör Fatih Altunkaynak tarafından Almanya’nın Mannheim kentinde düzenlenen Kara Kurt Boks Organizasyonu’nda ringe çıkan Türk kulübün iki boksörü, geceye damga vurdu. Merkezi Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan dünyaca ünlü boks kulübü EC Boxing’in ağır sıklet boksörleri geceyi galip tamamladı. Gelecekte dünya şampiyonu olmasına kesin gözüyle bakılan Viktor Faust, güçlü Arjantinli rakibi Marcos Antonio Aumada’yı dördüncü rauntta nakavt ederken, Igor Shevadzutskyi de yenilgisiz Arnavut rakibine havlu attırarak dünya sıralamasındaki derecelerini yükseltmeyi başardılar.

Erol Ceylan: "İki boksörümüz de muhteşem maçlar çıkararak, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etti"

EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, sonuçlardan oldukça memnun olduğunu vurgulayarak, "Bir yıldan beridir ringlerden uzak kalan boksörümüz Viktor Faust’un en son Amerika’daki maçında üç kaburgası kırılmıştı ve ardından da antrenmanlar sırasında belinden sakatlanmıştı. Bu geceki maçta kendisini yeniden ispatlayarak geçirdiği sakatlıkların onu durduramadığını tam tersine güçlendirdiğini gösterdi. Güçlü Arjantinli rakibini üç kez yere sererek sakatlığın ardından iyi bir sınav verdi. Viktor, bu gece olağan üstü bir performans sergiledi ve kendisiyle gurur duydum. Nisan veya Mayıs ayında kendisine bir maç daha yaptıracağım ardından yine Amerika’da kaldığımız yerden dünyanın zirvesindeki devler ligi yolculuğumuza kaldığı yerden devam edeceğiz. Yine aynı gece ringe çıkan İhor Shewadutzki’de yenilgisiz Arnavut rakibine ilk yenilgisini yaşatarak muhteşem bri performans sergiledi. Her iki boksörümüz de muhteşem maçlar çıkararak izleyicilerin hayranlığını kazanırken, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etti" diye konuştu.

Bülent Başer: "Sıkı antrenmanlara devam"

Kulübün baş antrenörü Bülent Başer, boksörlerinin performanslarından oldukça memnun olduğunu belirterek, "Gerek Viktor gerekse İhor, gelecek vadeden boksörlerdir. Birkaç yıl içinde dünya şampiyonluğunu kazanabilecek kapasitedeki bu sporcuları dev maçlara en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcuların başarılarının boks camiasında büyük yankı uyandırdığını vurgulayarak, "Gerek Amerika olsun gerekse diğer ülkelerdeki boks mecmuaları bu başarıları takdir ederek, önümüzdeki yıllarda bu iki boksörün ve dünya devi boks kulübü EC Boxing’in adlarından sıkça bahsettireceğini yazdı" ifadelerini kullandı.