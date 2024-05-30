Silivri Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü'nden 2024-2025 Av Sezonu Duyurusu

Silivri Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği (Savaisk), 2024-2025 av sezonu için önemli bilgileri üyeleriyle paylaştı. Yeni av sezonu bölgemizde 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü itibariyle açılacak.

Açılacak Av Türleri ve Tarihleri

- Üveyik, Bıldırcın, Yaban Domuzu ve Göçmen Kuşlar: 10 Ağustos 2024

- Göçmen kuşların avı Salı günleri de serbest bırakılmıştır.

- Haftada dört gün av açık olacaktır.

- Üveyik ve tahtalı avlarında kullanılan hareketli mühreler serbest bırakılmıştır.



- Tavşan, Çulluk, Ördek, Tahtalı ve Keklik: 12 Ekim 2024

Av Sezonunun Kapanış Tarihleri

- Tavşan Avı**: 19 Ocak 2025

- Genel Av Sezonu: 02 Mart 2025

Av limitleri aynı bırakılmış olup, üyeler ve camiamızın dikkatli ve kurallara uygun bir av sezonu geçirmeleri temenni edilmektedir.

Silivri Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği, tüm üyelerine kazasız belasız bir av sezonu diliyor.

