Melissa Vargas, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Melissa Vargas’ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank’ta oynayan 24 yaşındaki pasör çaprazı Melissa Vargas’ın 2023-2024 sezonunun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7’de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul’a geri döndü" ifadelerine yer verildi.