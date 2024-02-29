Meral Akşener'den Kahramankazan esnafına ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Fatma Gülümser Birol ile Kahramankazan esnafını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramankazan Belediye Başkan adayı Fatma Gülümser Birol ile Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Kazım Karabekir Caddesi’nde esnafla bir araya geldi. Akşener ilçe esnafının sorunlarını dinleyerek 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için destek istedi.

“Şimdi artık yalnız başımıza seçime giriyoruz, sonuç nedir onu göreceğiz”

Caddedeki işletmeleri ziyaret eden Akşener, bir esnafın 6’lı masa ile ilgili sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Ben 6’lı masanın kurulmasına dair itirazları olan bir şahıs değildim. Benim kendi arkadaşlarımla beraber ortak bir fikirle oturduk. Fakat seçimlere giderken Sayın Erdoğan’a bir düşmanlık üzerinden yürümedim hiçbir zaman. Veya bugün Özgür Özel’e de bir düşmanlığım yok. Biz bir siyasi partiyiz. Sizin sesiniz olmak üzere kurulduk, fakat öyle bir dönemde kurulduk ki yani ittifaklara mahkum edilmiş bir Türkiye’de kurulduk. Tek başına gitme fırsatını yakalayamadık. Biz de belki ona bir cesaret bulamamış olabiliriz. Bize göre doğruydu, size göre yanlışmış ki biz kazanamadık. Şimdi bu seçimlere ise çok büyük bir cesaret göstererek yalnız başımıza gidiyoruz. Şimdi dün bu dükkanlara girdiğimde o masada otururken girdiğimde siz haşlıyordunuz. Bugün de ‘niye yalnız giriyorsunuz’ diye başkaları haşlıyor. Ama asıl mevzu şu, biz kendimizi sizin gözünüzde tarttırmak durumundayız. Çünkü sizin için kurulduk. Hangi görüşte olursan ol, saygım sonsuz. Kime oy verirsen ver, saygım sonsuz ama burada ikna etmek siyasetçinin görevidir. Şimdi artık yalnız başımıza giriyoruz, sonuç nedir onu göreceğiz o gördüğümüz sonuca göre de yolumuzu belirleyeceğiz.”

Akşener, DEM Parti ile ilgili soru üzerine, “Güneydoğu’da devletle yol giden, devletin yanında duran, o Kürt aileleri olmamış olsaydı Güneydoğu bugün bambaşka bir noktada olurdu. Benim en büyük endişem, bakın oy vermiyorlar falan üzerinden değil, o insanları küstürmektir. Onlara dikkat ediyorum. Yani bu işin siyasetini yapanlara değil orada her türlü derdi çekenlere karşı çok aşırı bir hassasiyetim var” cevabını verdi.