Sincan'ın dört bir köşesi kameralarla donatıldı

Ankara’nın Sincan Belediyesi parklara, ana güzergahlara ve kırsal mahallelere kurduğu toplamda bin 800 kamera sistemi ile ilçede güvenli bir ortam sunuyor.

Sincan Belediyesi, kalabalığın yoğun olduğu işlek caddelere, belediye hizmet binalarını, parklara, meydanlara ve kırsal mahallelere kurduğu toplamda bin 800 kamera sistemi ile ilçeyi kayıt altına alıyor.

Herhangi bir olumsuzluk halinde ilgili görüntüler emniyet güçleri ile de paylaşılıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları ile birlikte teknolojinin tüm imkanları kullanılarak hayata geçirilen sistemin bakım onarımı da Sincan Belediyesi gerçekleştiriliyor.

Nikahlar canlı izlenebiliyor

Sincan Belediyesi dünya evine giren çiftlerin heyecanına da ortak oluyor. Nikah salonlarına yerleştiren kamera ile nikahlar canlı yayınlanıyor. Böylece törene katılamayan eş-dost-akrabalar gelin ve damadın en mutlu anlarını uzaktan izleme fırsatı yakalıyor.