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- MHP Lideri Bahçeli, Ülkü Ocakları Birliği Genel Başkanlarından Doğan'ın cenaze törenine katıldı
MHP Lideri Bahçeli, Ülkü Ocakları Birliği Genel Başkanlarından Doğan'ın cenaze törenine katıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Birliği Genel Başkanlarından İbrahim Doğan'ın cenaze törenine katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Birliği Genel Başkanlarından İbrahim Doğan’ın cenaze törenine katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Birliği Genel Başkanlarından Dr. İbrahim Doğan’ın Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.