MHP Silivri Teşkilatından Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Geçmiş dönem Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP teşkilat mensupları ve meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette, Yalçın ve Ateş yerel yönetimlerde muhtarların rolünün önemine dair görüş alışverişinde bulundular.

Zafer Yalçın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin temel taşıdır. Yeni dönemde Serhat Bey ile birlikte mahallelerimizin sorunlarına daha hızlı çözümler üreteceğimize inanıyorum," dedi. Serhat Ateş ise, muhtarlar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine değindi ve destekleri için MHP teşkilatına teşekkürlerini iletti.