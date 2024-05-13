Silivri'de Yerli Ayçiçek Tohumları Toprakla Buluştu

Projede, çiftçilere %75 hibe desteğiyle sağlanan yerli ve milli yağlık ayçiçek tohumları, Fener Mahallesi'nde çiftçi Zeki Yılmaz'ın tarlasına ekildi. Etkinliğe İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer ve Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı İskender Kuloğlu katıldı.

Proje, Silivri bölgesinde tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasını sağlamak ve yerel çiftçilerin gelir düzeylerini artırmak amacıyla tasarlandı. Katılımcılar, bu tür projelerin bölge tarımına olan katkısının altını çizerken, yerli tohum kullanımının önemine vurgu yaptılar.

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerli tohumların kullanımını teşvik ederek bölgedeki biyolojik çeşitliliği korumayı ve tarımsal üretimi desteklemeyi hedefliyor