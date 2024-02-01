Milli Savunma Bakanlığı, 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödül töreninde bir çok alanda ödüle layık görüldü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödül töreninde Milli Savunma Bakanlığı bir çok alanda ödüle layık görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri sahiplerini buldu. Törende, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü “Eğitim Elbiselerinin Geri Dönüştürülerek Yeniden Üretime Dahil Edilmesi” projesinde birincilik ödülüne layık görüldü. MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü bağlısı İstanbul Tersanesi Komutanlığı da iki adet projesi ile finale kalarak yalın dönüşüm kategorisinde, “Yalın Üretim ile Donatılmış Blok Gemi İnşası” projesiyle ikincilik ödülüne layık görüldü. Ayrıca, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ de “35 mm Kovan Üretim Prosesi Fosfat Operasyonu Kapasite Artırımı” projesi ile ikincilik ödülünü aldı.