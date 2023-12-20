MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: 'Emre Belözoğlu'nun olayların içerisine çekilmeye çalışılmasını üzülerek takip etmekteyiz'

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasının bitiminde yaşanan olaylara ilişkin maçın hakemi Halil Umut Meler’in yaptığı açıklamalara yönelik MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, “MKE Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan olaylara ilişkin Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun ısrarla olayların içerisine çekilmeye çalışılmasını üzülerek takip etmekteyiz” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından fiziki saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, yaşananlara ilişkin bazı medya kuruluşlarına açıklamalarda bulundu. Meler’in konuşmalarına cevap veren MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin, “11 Aralık tarihinde Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda yaşanan olaylar adli yargı ve TFF’nin kurulları tarafından incelenmektedir. Sorumlular ile ilgili gerekli sevkler yapılmış olup, PFDK tarafından karar verilmiştir. PFDK kararları için kulübümüz tarafından Tahkim Kurulu’na itiraz hakkı kullanılacaktır. MKE Ankaragücü kulübü olarak yaşanan olaylara ilişkin Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun ısrarla olayların içerisine çekilmeye çalışılmasını üzülerek takip etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaylara ilişkin tutulan raporlarda Belözoğlu’nun isminin geçmediğini dile getiren Aytekin, “Hocamızın yapıcı tavrına karşı, yıllar önce verilen bir röportaj üzerinden algı oluşturmaya çalışan herkesi, kaos ortamındaki Türk futbolu adına sağduyuya davet ediyorum. Dönem mağduriyetler üzerinden hesap görme dönemi değil, birlik içerisinde Türk futbolunu kriz ortamından çıkarma dönemidir” cümlelerine yer verdi.