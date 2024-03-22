Motorine 1 lira indirim geliyor

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim geliyor.

Motorine 1 lira indirim geliyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim geliyor.

Bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 42,98 liradan 41,98 liraya, Ankara’da 43,82 liradan 42,82 liraya, İzmir’de ise 44,04 liradan 43,04 liraya gerileyecek.

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Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.