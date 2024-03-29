Mudanya sporda da öncü olacak

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, ilçeye kazandıracakları tesislerle gençlerin çok daha kolay bir şekilde spor yapabileceğini söyledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala vatandaşlarla biraraya gelmeye devam ediyor. Trafik sorunundan, otopark sıkıntısına, kentsel dönüşümden, çevre yolu projesine, spor tesislerinden, gençlik merkezlerine, emekli yaşam merkezinden, kültür merkezine kadar hayata geçirmeyi planladıkları birçok projeyle Mudanya’yı daha konforlu bir yer haline getirmeyi amaçlayan Dinçer, son olarak ilçedeki sporcular ve aileleriyle buluştu. Mudanya Spor Salonu’nda düzenlenen iftar programına katılan AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, yine yoğun ilgisiyle karşılandı.

İlçedeki gençlerin sporla daha rahat buluşabilmesi için tesisler kuracaklarını belirten Dinçer, "Geleceğimiz gençlerimiz bizim için önemli. Mudanya’ya kazandıracağımız spor tesislerimizle ilçemiz birçok alanda olduğu gibi sporda da öncü olacak. Yıllardır atıl durumda olan Mudanya Stadı’nı atletizm pistinden spor salonuna, uyumayan kütüphaneden, Mudanyaspor müzesine kadar içinde birçok bölümün olacağı şekilde yenileyeceğiz. Ayrıca Tirilye’ye futbol sahası, köylerimize sahalar yapacağız. Bunlarla birlikte kuracağımız gençlik merkezleri ve dijital spor tesisiyle gençlerimiz artık daha rahat şekilde spor yapabilecek" diye konuştu.