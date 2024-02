Murat Kurum: 'İstanbul'a hizmet etmeyip, İstanbul'u basamak olarak gördüler'

TAKİP ET

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Arnavutköy’de Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’na katıldı. Kurum, “Koca 5 yılda, sadece 8 kilometre metro yapmış. Hiçbir yeni metro ihalesi yapmamış, üstüne üstlük bizim ihalesini yaptığımız, 10 metro hattının üçünü iptal etmiş. O da yetmiyormuş gibi, ihalesini yaptığımız, finansmanı bulduğumuz Sancaktepe Metrosu’na hafriyat döktüler. 5 yıl boyunca İstanbul’a hizmet etmeyip, İstanbul’u basamak olarak gördüler” dedi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Arnavutköy’de düzenlenen Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurum’un yanı sıra Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu, MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar Kurum’a konuşması sırasında alkışlarla eşlik etti. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Sadece İstanbul idealimizi birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz”

AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetinin arkasında muhtarların olduğunu belirten Kurum, “Arnavutköy daha çok gelişecek. AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’mızın yönettiği ilçelerimize gittiğinizde eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerine şahit olursunuz. Bu eser ve hizmetlerin arkasında da daima muhtarlarımızı, teşkilatımızı ve derneklerimizi görürsünüz. Hem milletimizi hem devletimizi temsil eden muhtarlarımız; vatandaşımızın her alandaki sorunlarına, isteklerine, sabırla, azimle cevaplar arayıp çözümler üretiyor. Yine iyilikte ve hayırda yarışan derneklerimiz, kanaat önderlerimiz, ülkemiz için bir anahtar görevi görüyorlar. Böylesine önemli görevler üstlenen siz değerli muhtarlarımız ve STK’larımız yaptığınız fedakâr çalışmalarla her türlü takdiri sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bizler de her zaman sizleri yol arkadaşımız bilip sizlerle yol yürüdük ve yürümeye de devam ediyoruz. Milletimizle birebir istişare etme fırsatı olan siz muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyor, mahallelerimizin sıkıntılarına derman olmak için gayret gösteriyoruz. 81 ilimizde, binlerce eseri nasıl beraber yaptıysak, şimdi çok daha güzellerini İstanbul’da yapmak için nice yollar yürüyeceğiz. İnanıyorum ki ‘Sadece İstanbul’ idealimizi birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.

“Ruhumuz hep deprem bölgesindeki kardeşlerimizde olacak”

Deprem ve sel felaketlerinde her zaman bölge halkının yanında olduğunu söyleyen Kurum, “Beni iyi kötü tanırsınız. Her afette milletimizin yanında olan bir kardeşinizim. Malatya’da İzmir’de depremler oldu, 2 saat sonra oradaydım. Acılarımıza beraber üzüldük. Gittik bir söz verdik. Yıllardır CHP anlayışıyla yönetilmiş güzel İzmir’imizin dönüşümünü biz yaptık. Kastamonu, Bartın, Rize ve Trabzon’da seller oldu, yine biz oradaydık. Asrın felaketinde yine hızlıca deprem bölgesine gittik ve günlerce, aylarca oradaydık. Hiçbir zaman algı belediyeciliği yapmadık. Milletimizin elinden tuttuk, hiç bırakmadık. Bize ‘yapamazsınız, kaynağı nereden bulacaksınız’ dediler. Tam 180 bin konutun inşasını 11 ilimizde eş zamanlı başlattık. 180 bin konutun ilk anahtar teslimlerini de 15 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize verdik. Ruhumuz hep deprem bölgesindeki kardeşlerimizde olacak” şeklinde konuştu.

“İstanbul’a hizmet etmeyip, İstanbul’u basamak olarak gördüler”

Mevcut İBB yönetimini “İstanbul’u basamak olarak görmüşler” diyerek eleştiren Murat Kurum, “Bu anlayışla 81 ile hizmet etmiş, hepinizin memleketinde izi olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum; ben dedikoduların bahanelerin arkasında olmadım. İyilik tarafında koşan oldum. Verdiğim tüm sözleri tutarak karşınızdayım. İstanbul’da deprem gerçeği var, trafik çilesi var. İnsanlar evine, işine gidemiyor. Mevcut CHP’li İBB yönetimi ne diyor; ‘ben 230 km söz verdim ve o sözümün sadece ve sadece 8 kilometresini yaptım’ diyor. 8 kilometre düşünebiliyor musunuz? Koca 5 yılda, sadece 8 kilometre metro yapmış. Hiçbir yeni metro ihalesi yapmamış, üstüne üstlük bizim ihalesini yaptığımız, 10 metro hattının üçünü iptal etmiş. O da yetmiyormuş gibi, ihalesini yaptığımız, finansmanı bulduğumuz Sancaktepe Metrosu’na hafriyat döktüler. 5 yıl boyunca İstanbul’a hizmet etmeyip, İstanbul’u basamak olarak gördüler” dedi.

“Bunların İstanbul’a, Arnavutköy’e ilişkin projeleri yok”

“5 yılda herhangi bir hizmet yapmadılar” diyen Kurum, “Dava arkadaşlarını, İl Başkanını, Genel Başkanı’nı sırtından hançerlediler. Ablam dediği İYİ Parti Genel Başkanı ile düşman oldu. Biz İstanbul’a eğer eser üretmezsek, İstanbul’a eğer hizmet etmezsek ve bu kararı 31 Mart’ta almazsak, bugün yaşadığımız çilenin katbekat fazlasını bundan sonraki süreçte yaşayacağız. Bunların İstanbul’a, Arnavutköy’e ilişkin projeleri yok. Ama reklama geldiklerinde diz boyu. İsrafı bitirdik dediler. ‘İsrafı bitirdik’ tabelalarına 175 milyon lira harcadırlar. 2 konsere tam 550 milyon lira harcadılar. Ama sorsanız ‘engellediler, yaptırmadılar.’ Heybeleri boş. 5 yılda herhangi bir hizmet yapmadılar” ifadelerine yer verdi.

“İstanbul’un kaynaklarını heba ediyorlar”

Murat Kurum, “31 Mart seçimleri böylesine kritik bir seçim. Bir tarafta Ayasofya müze olsun diyenler, diğer tarafta Ayasofya’da ezanlar sonsuza kadar yankılansın diyenler var. Bir tarafta ‘KAAN yapalım’ diyenler var, diğer tarafta da ‘kalorifer peteğine benziyor’ diyenler var. Bir tarafta 650 bin konutlu dönüşüm için çalışacak olanlar, diğer tarafta 5 bin konut yapıp depreme sırtını dönenler. İstanbul’a, arada bir belediyeye uğrayayım anlayışında bir CHP var. Ortaya koydukları hedefleri var. O hedefleri için İstanbul’un kaynaklarını heba ediyorlar. İstanbul hariç her yere harcıyorlar. Kongrelerde yaptıkları, konserlere harcadıklarını söyleyenler biz değiliz, kendi arkadaşları. İSKİ 5 yılda buraya bir şey yaptı mı? Kar, yağmur yağdığında başka yerlerde fotoğraf vermeyi biliyorlar. Deprem olduğunda ‘ben çocuklarımla tatile giderim’ demeyi biliyorlar. İstanbul’u sel bastığında ‘ben aileme vakit ayıracağım’ diyorlar. Bizim de ailemiz var, bizim de çocuklarımız var. Bizim ailemiz o kadar büyük ki; bizim ailemiz 85 milyon, bizim ailemiz 16 milyon. İstanbul’da yaşayan kardeşlerimiz bizim ailemiz. Onlar hangi bahaneyi üretirse üretsin, icraat, hizmet ve belediyecilik bizim işimiz. Bizi tek bir gün bile uzaklarda aramayacaksınız. Biz her zaman milletimizin yanında olduk. Bizi arayan Arnavutköy’deki konutların inşasında bulacak. Türkiye Yüzyılı’nda parlayan Arnavutköy’ü sizlerle birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İstanbul’u yeniden dünyanın en güzel şehri yapacağız”

Vezneciler Metrosu’nun Arnavutköy’e kadar uzatılacağını söyleyen Murat Kurum, "İstanbul’u yeniden dünyanın en güzel şehri yapacağız. Arnavutköy’ün o beklediği metroyu da Vezneciler’den buraya yine biz getireceğiz. Arnavutköy’ün, kadınlarımızın, çocuklarımızın beklediği eserleri kültür merkezlerini yine biz yapacağız. Biz her zaman milletin yanında olduk. Milletimiz bizi nerede istiyorsa orada olduk. Bundan sonra da baretimizi takıp çizmelerimizi giyeceğiz. Bizi arayan Arnavutköy’ün metro şantiyesinde bulacak. Bizi arayan Arnavutköy’deki konutların inşasında bulacak. Milletimizin destekleriyle Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde bu yolda sizlerle yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.