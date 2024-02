Murat Kurum: 'İstanbul'da korsan servisçilik dönemi 31 Mart akşamı bitecek'

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Ataşehir’de Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Kurum, “İstanbul’da korsan servisçilik dönemi 31 Mart akşamı bitecek. Sizlere de tıpkı taksi, minibüs ve dolmuşlarda olduğu gibi kazanımlarınızı kaybetmeden yıllık çalışma ruhsatı vereceğiz. Şirketler, fabrikalar servis araçlarıyla personellerini kendileri taşıyorlar. Bu servis araçlarını korsan servis araçlarından ayırt etmek ve taklidi ortadan kaldırmak için barkod uygulamasına geçeceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ataşehir’de Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nı (İSAROD) ziyaret etti. Ziyarette Kurum’u AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çiftci, Ataşehir Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı ve çok sayıda servis şoförü karşıladı. Ziyaret sırasında Başkan Sinar, servisçilerin sorun ve isteklerini Murat Kurum’a iletti.

En büyük sorunlarının korsan taşımacılık olduğunu dile getiren Başkan Sinar, bu konuda denetimlerin sıkı bir şekilde gerçekleştirilmesini, bir yıllık çalışma ruhsatı verilmesini, İstanbul trafiğini rahatlatacak kademeli saat ve tip sözleşmesi gibi konulardan dolayı mağdur olduklarını anlatarak Kurum’dan destek talep etti. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Murat Kurum sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“CHP’li İBB yönetiminde, ulaşım projelerinin tamamı neredeyse durma noktasına geldi”

Ziyareti sırasında konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum “Maalesef, son 5 yılda İstanbul’a hizmet yolunda yürümek yerine, kişisel hedefleri, amaçları, hayalleri yollarında bu amaçlarında İstanbul’a hizmeti unutan bir CHP’li büyükşehir belediye yönetimi ile karşı karşıyayız. Bizim belediyecilik anlayışımızda yol demek medeniyet demektir, hizmet demektir, kaliteli hayat demektir. 1994 yılından itibaren AK Parti belediyeciliğinde bu anlayışla belediyecilik hizmetlerini yapmaya gayret gösterdik. Bu çerçevede Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve yapılan tüm köprülü kavşaklar tünel projelerine kadar birçok projeyi hayata geçirdik. CHP’li yönetimle birlikte, yol medeniyettir anlayışı son buldu. CHP’li İBB yönetiminde, ulaşım projelerinin tamamı neredeyse durma noktasına geldi. Bunu en iyi siz servisçi kardeşlerimiz bilirsiniz. İstanbul’da servis araçlarını kullanmak artık her zamankinden daha zor oldu. Ama İstanbul, bu yolda ilerleyemez. İstanbul’u hep birlikte 31 Mart akşamı bu yanlış yoldan döndürmek zorundayız” dedi.

“İstanbul’da korsan servisçilik dönemi 31 Mart akşamı bitecek”

Kurum, konuşmasının devamında, “Sizler can taşıyorsunuz, canlarımız sizlere emanet. Bu nedenle sizin moralinizi yüksek tutmak, sorunlarınızı çözmek bizim boynumuzun borcudur. Servisçi kardeşlerimin yıllardır beklediği plaka tahdidi meselesi Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle çözmüş olduk. İstanbul’umuzda kuralsızlık son bulacak, her şey kuralına göre oynanacak, her şey olması gerektiği gibi bir standarda kavuşacak. İstanbul’da korsan servisçilik dönemi 31 Mart akşamı bitecek. Sizlere de tıpkı taksi, minibüs ve dolmuşlarda olduğu gibi kazanımlarınızı kaybetmeden yıllık çalışma ruhsatı vereceğiz. Şirketler, fabrikalar servis araçlarıyla personellerini kendileri taşıyorlar. Bu servis araçlarını korsan servis araçlarından ayırt etmek ve taklidi ortadan kaldırmak için barkod uygulamasına geçeceğiz. Ruhsatıyla, alın teriyle, emeğiyle çalışan bir de korsan olan bu hizmetleri tamamen ayırmış olacağız. Mevcut İBB yönetimi beş yıldır her gün artan bu korsan servis ağını görmezden geldi. Sadece servisçilerimize değil, İstanbul’a verdiği hiçbir vaadi, hiçbir sözü tutmadı. Şimdi vaatlerimizin yüzde 80’ini yerine getirmiş gibi açıklama yapıyorlar. İstanbullu kardeşlerimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Bilim insanlarımızın yaptığı hesaplara göre ortada yüzde 80 başarı değil, yüzde 87’lik bir başarısızlık var” ifadelerini kullandı.

“Milletin aynasında boylarının ölçüsünü 31 Mart akşamı alacaklar”

İstanbulluların yaşadığı sorunların hesabını soracağını dile getiren Murat Kurum, “İstanbullu külyutmaz. Sandık, milletin aynasıdır. Ben inanıyorum ki, milletin aynasında boylarının ölçüsünü 31 Mart akşamı alacaklar. İstanbullu kardeşlerim, 31 Mart’ta yanan otobüslerin, yok edilen yeşillerin, ihmal edilen caddelerin, kaderine terk edilen yatırımların hesabını bir bir soracak. İstanbul’un kandırılan emekçileri, otobüs duraklarında bekleyen öğrencileri sizden hesap soracak. Karda kışta yollarda mahsur kalan insanlarımız, metrobüs kuyruğunda çile çeken kardeşlerimiz, metro tünelinde yürümek zorunda kalan yaşlılarımız, önlerine sandık geldiğinde sizden hesap soracaklar. Bebek arabasını merdivenlerde sırtında taşıyan anneler, yok sayılan engelliler sizden hesap soracak. Şundan emin olsunlar ki, yüzde 80 başarı gösteremediler ama 31 Mart’ta yüzde yüz gidecekler” şeklinde konuştu.

“İstanbul’a alternatif yollar oluşturarak servisçimizin, vatandaşımızın çilesine son vereceğiz”

İstanbul’da ulaşımdaki projelerini anlatan İBB Başkan Adayı Kurum, “İstanbul’daki metro ağını 5 yılda 650 kilometreye ulaştıracağız. İstanbul’da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak. 2 yakaya 2 büyük tünel projemizle birlikte İstanbul’a alternatif yollar oluşturarak servisçimizin, vatandaşımızın çilesine son vereceğiz. 122 kilometre tünelimizi trafiğin sıkıştığı alanlardan başlayıp yapacağız. Bu tüneller sayesinde iki yakada da boğaz yollarında tıkanan trafiği açacağız. D100, O3 ve TEM otoyolunun yoğunluğunu azaltacağız. Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir ilçelerine erişimi hızlı hale getirmiş olacağız. 20 adet katlı kavşak ve yol düzenlemeleriyle birlikte acil çözülmesi gereken adımları hızlı bir şeklide atıyor olacağız. İstanbul’un çok fazla trafik sıkışan trafiğini rahatlatacağız. Esenler ve Harem Otogarlarını şehrin dışına alıyoruz. Kuracağımız yeni lojistik merkezleriyle, iki yakadaki yeni terminal binalarımızla birlikte şehrin içindeki ağır vasıta trafiğini de Kuzey Marmara Otoyolu’na alacağız. Trafiği yüzde 20 azaltmış olacağız” ifadelerine yer verdi.