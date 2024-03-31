Mustafa Bozbey: 'Öndeyiz'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilk verilere göre seçim koordinasyon merkezinden açıklama yaptı. “Henüz oran veremiyorum” diyen Bozbey, “2019’da bize oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçlar takdire şayan. Çok güzel sonuçlar geliyor. Öndeyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 31 Mart Yerel Seçimleri için sandıkların kapanmasının ardından ilk veriler gelmeye başladı. Sonuçları Seçim Koordinasyon Merkezi’nden takip eden Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilk sonuçlara göre bilgilendirme yaptı.

Şu ana kadar açılan sandıklardan gelen sonuçlara göre önde olduklarını söyleyen Bozbey, “Sandıkta görev yapan kahraman arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Son oy sayılıncaya dek son ıslak tutanak teslim edilinceye dek görev başında olan kahramanlarımıza selam olsun. Gece uzun olacak. Çok güzel sonuçlar geliyor. Özellikle 2019’da bizlere oy vermemiş mahallelerden gelen sonuçlar takdire şayan. Öndeyiz. Sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz. Son oy sayıldıktan sonra Bursa gülümseyecek hiç merak etmeyin” dedi.