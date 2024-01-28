Mustafa Kartoğlu 'Bu seçimlerde yerel dinamiklere önem verildi'

Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği Yeni Medya Söyleşileri’ne konuk olan Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türkiye gündemini ve yerel seçimleri değerlendirdi. Yerel dinamiklerin önemine işaret Kartoğlu, “Bu seçimde biraz daha yerel dinamiklere önem verildiğini düşünüyorum” dedi.

Başakşehir Belediyesi, “14 yıldızlı” Yeni Medya Akademi çatısı altında gençleri sektörün en deneyimli isimleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Konferans Salonu’nda düzenlenen Yeni Medya Söyleşileri’ne katılan Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Yeni Medya Akademi kursiyerleri ve Başakşehirlilerle bir araya geldi. “Türkiye Gündemi ve Yerel Seçimler” konusunun ele alındığı söyleşiye Başakşehirlilerin ilgisi büyük oldu. Mustafa Kartoğlu, söyleşide Orta Doğu’daki ve dünyadaki gelişmeler ile Türkiye gündemi ve yerel seçimlerle alakalı görüşlerini paylaştı.

“Kamuoyu haklı ile haksızı ayırt edebiliyor”

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda seçim öncesi yerel dinamiklere daha fazla önem verildiğini dile getiren Kartoğlu, “Yerel seçimlerde bir adaya oy vermek, onun hangi partiden aday olduğuyla alakalı bir şeydir. Partinin de yerel dinamikleri dikkate alan birini aday göstermesi gerekir. Bizim kamuoyunun enteresan bir ortak aklı var. Haklı ile haksızı ayırt edebiliyor. ‘Sen de fazla oldun’ dediği adayları partiye rağmen seçimlerde yok sayabiliyor. O yüzden yerel dinamikler çok önemli. Bu seçimlerde biraz daha yerel dinamiklere önem verildiğini düşünüyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda bu böyle. Ancak Millet İttifakı’nda, geçen seçim İstanbul’u kazanınca ‘Biz aldık. Yürüdük, gidiyoruz’ havasına çok erken girdiler” diye konuştu.

“Bu yarışa kendiniz girmezseniz”

Partilerin kendi kimliklerini koruyabilmeleri için önce kendi oylarını bilmeleri gerektiğini ifade eden Kartoğlu, “Partiler birbirlerinin şemsiyeleri altına girerek kimliklerini kaybediyorlar. Partideki siyasal geçişkenlik de bozuluyor. Altılı Masa’da geçen seçimde çok kötü bir deneyim yaşandı. O kötü deneyimin şimdi sonuçlarını yaşıyoruz. Daha önce ‘Vakit kaybetmeyelim, bu rüzgardan ne koparırsak kardır’ dedikleri için kimliklerini koruyabilme sürecini kaçırdılar. Bütün partiler kendi oylarını aldığında en yüksek oyu AK Parti’nin alacağı bariz ama bu yarışa kendiniz girmezseniz bundan sonra da kazanma şansınız olmaz. Çünkü her seferinde aynı durum karşınıza çıkacak. Kendi oyunu bilmesi gerekiyor partilerin” değerlendirmesinde bulundu.

“AK Parti’de bir sorun yok”

Yerel seçim yarışında AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda bir sorun olmadığını ancak diğer partilerde kavganın devam ettiğine dikkat çeken Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“AK Parti’de bir sorun yok. Geçmiş dönem adaylarının çoğunu yerinde tuttu. Doğru da yaptı. MHP’den de iyi bir sinerji aldı. MHP’ye de AK Parti’den yerel seçimlerde oy gidecek. O iş birliği biraz daha kurumsallaştı ve tabana da yayıldı. Öbür tarafta da Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve derin CHP üçlüsü var. O üçlü şu anda mücadele halinde. İmamoğlu ‘Seçimi ben kazandırttım, delegelerin de çoğunu ben verdim, dolayısıyla benim dediğim olsun’ diye İstanbul adaylarını belirliyor, İzmir’e aday belirlemeye çalışıyor, Ankara’da bazı adayları belirlemeye çalışıyor. Hangileri açıklanmadıysa oralarda pazarlık bitti, kavga var demektir. HDP denklemi olmadığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi, kazanma ihtimalinin olmadığını görüyor. O yüzden HDP’yi mutlaka yanına almak istiyor. Ne lazımsa vermeye razı.”