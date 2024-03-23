Nida Özgün, BUBFA'da adlı söyleşiye yoğun ilgi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gezi ve Fotoğrafçılık Kulübü koordinatörlüğünde “Nida Özgün BUBFA’da” isimli bir söyleşi gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gezi Ve Fotoğrafçılık Kulübü koordinatörlüğünde düzenlenen “Nida Özgün BUBFA’da” isimli söyleşide Fakülte Dekanı Prof.Dr Mehmet Oğuzhan İlban , Dekan Yardımcısı Doç.Dr Oğuzhan Dülgaroğlu, Gezi ve Fotoğrafçılık Kulüp Danışmanı Prof.Dr Sabriye Çelik Uğuz’da yer aldı.

Öğrencilerin yoğun olarak ilgi gösterdiği söyleşide, Nida Özgün hayat hikayesi anlatarak, dijital içerik üreticiliği, Influencer & Gezgin olma yolunda karşılaştığı zorluklar ve bu süreçte edindiği bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktardı. Özgün, ayrıca öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak dijital içerik üretirken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler de verdi. Program Fakülte Dekanı Prof.Dr Mehmet Oğuzhan İlban tarafından Nida Özgün’e teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.