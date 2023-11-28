Nilüfer'in hentbolcuları ve öğrencilerden keyifli sohbet

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı sporcuları ve teknik heyeti Vahide Aktuğ Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle keyifli bir söyleşiye imza atan hentbolcular kariyer ve sportif gelişimleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Nilüfer ve Bursa’yı THF Erkekler Hentbol Süper Lig’inde temsil eden Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı sporcuları ve teknik heyeti Vahide Aktuğ Ortaokulu’na konuk oldu. 130 öğrenciyle bir arayan gelen sporcular sportif kariyer ve gelişimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Baş antrenör İlknur Kurtuluş, yardımcı antrenör Selim Muti, oyunculardan kaptan Gökhan Şanlı, Aleksander, Batuhan, Ömer ve Mücahit, başarılı sporcu

olmanın yolları, sporun insan hayatına katkıları ve başarı için motivasyonun önemi üzerine gelen soruları cevapladı.

Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, sporun her branşına kurum olarak katkı sunduklarını ifade ederek, çocuklara mutlaka bir spor dalıyla uğraşmaları yönünde öğütler verdi.

Vahide Aktuğ Ortaokulu Müdürü Rafet Yılmaz da sporcu ve teknik heyete teşekkür ederek çiçek verip başarılar diledi.