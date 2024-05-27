Nursel Erel, Silivri Kent Konseyi Başkanlığı görevine getirildi
Silivri Kent Konseyi'nin 15. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçimlerinde Nursel Erel, 56 oy alarak başkanlığa seçildi. Seçimde Yılmaz Kandemir 24 oy alırken, Aydın Keskinocak ise 12 oy aldı. Erel, aldığı bu destekle Silivri Kent Konseyi Başkanlığı görevine getirildi.
Genel Kurul toplantısında, yürütme kurulu asil ve yedek listeleri de belirlendi. Asil listede Dr. Ayten Balıkçıoğlu, Berkay Arda Yücegök, Serdar Okan gibi isimler yer alırken, yedek listede ise Ferdi Konur, Bülent Ahançlıoğlu gibi isimler görev alacak.
Silivri Kent konseyinin yeni başkanı Nursel Erel, görev süresi boyunca Silivri'nin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişimine katkı sağlayacak projeler üreteceklerini ve Silivri'nin tüm kesimlerini kucaklayacak faaliyetler düzenleyeceklerini belirtti. Erel, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla, Silivrili vatandaşların beklentilerine yanıt vermek ve kenti daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.