Silivri'nin Eğitim-İş Sendikası Üyeleri Dayanışma Kahvaltısında Buluştu

Kahvaltının en dikkat çeken anlarından biri, sendikanın Silivri Temsilciliği'nde bir önceki dönemde başkanlık yapmış ve kısa süre önce emekli olan Hasan Okan'a teşekkür plaketi takdim edilmesi oldu. Şube Başkanı Özer Yapal, Okan'a yaptığı hizmetler dolayısıyla duydukları minnettarlığı ifade etti ve plaketi takdim etti.

Ayrıca, Eğitim-İş Silivri Temsilciliği'nin geçmiş dönem başkanlarından Ersan SÜNGÜ ve Sanlı TAŞKIN'a da katkılarından ötürü hediyeler verildi. Her iki eski başkana da sendika üyeleri tarafından büyük takdirle karşılandı.

