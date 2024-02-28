O kuruma yeni atanan müdür göreve başladı

Bilecik Orman İşletme Müdürü olarak atanan Onur Vahdettin Akbulut göreve başladı.

O kuruma yeni atanan müdür göreve başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik Orman İşletme Müdürü olarak atanan Onur Vahdettin Akbulut göreve başladı.

İznik Orman İşletme Müdürü görevini yürütmekteyken Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü’ne atanan Onur Vahdettin Akbulut görevini Tuncay Yakın’dan devraldı.

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Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü’nde ataması gerçekleşen ve göreve başlayan Onur Vahdettin Akbulut ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl’e gerçekleştirdi.

Vali Aygöl, Orman İşletme Müdürü olarak ataması gerçekleşen Onur Vahdettin Akbulut’u tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.