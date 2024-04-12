Ödüllü oyun Prima Facie, 28 Nisan'da SDKM'de

Dünyanın birçok ülkesinde sahne alan Prima Facie isimli oyun, Olcay Yusufoğlu'nun performansıyla 28 Nisan'da İzmit SDKM'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Ödüllü oyun Prima Facie, 28 Nisan'da SDKM'de
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Dünyanın birçok ülkesinde sahne alan Prima Facie isimli oyun, Olcay Yusufoğlu’nun performansıyla 28 Nisan’da İzmit SDKM’de tiyatroseverlerle buluşacak.

İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 28 Nisan’da dünyanın birçok yerinde oynanan Prima Face oyununa ev sahipliği yapacak. İstanbul’da yıllardır sahnelenen oyunun Kocaeli’ye gelişi tiyatroseverleri de heyecanlandırdı. Tiyatroseveler, Suzie Miller’ın ödüllü oyununun iletine Biletinial’dan ulaşabilecek.

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