Okulu basan veliler öğretmenleri darp etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde veliler, çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darp etti. O anlar saniye saniye kaydedilirken, hem velilerin hem de darp edilen öğretmenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda görevli 2 öğretmen sınıfta ders anlatırken, öğrenci velileri olan anne, baba ve oğulları tarafından önce hakarete, ardından da saldırıya uğradı. Sınıfı basan veliler, öğrencilerin gözü önünde öğretmenleri darp etti. Okul yönetimi ve diğer öğretmenler olayı ayırarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, velileri gözaltına aldı. Hastaneye giden 2 öğretmen de darp raporu alarak velilerden şikayetçi oldu. Velilerin de öğretmenlerden şikayetçi oldukları öğrenildi.