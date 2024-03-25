Osman Fevzi Efendi Köşkü açılış için gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi’nin ihya ettiği Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi açılış için gün sayıyor.

Yıldırım Belediyesi’nin, şehrin önemli sivil mimari örneklerinden ‘Tarihi Osman Fevzi Efendi Köşkü’nü restore ederek Bursa’ya hizmet verecek bir sosyal yaşam merkezine dönüştürme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Projenin yüzde 95’inin tamamlandığı ve kısa süre içerisinde ‘Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi’ olarak Bursa’ya hizmet verecek tarihi yapı 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 3 katlı bir binadan oluşuyor. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi açıldığında, giriş katı ve bahçesi sosyal tesis olacak şekilde hizmet verecek olup mekânın üst katlarında kütüphane, sergi ve toplantı salonları yer alacak.

Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi ile Osman Fevzi Efendi’nin adının yaşatılacağını hem de Bursa’ya değer katacak bir tesisin Yıldırım’a kazandırılacağını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi’nde icra edilecek kültürel ve sanatsal faaliyetler ile dün ile bugün ve yarın arasında bir köprü kurmuş olacağız. Aslına sadık kalarak ve tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldıracağımız tarihi yapıyı, Bursa’nın kültür, sanat ve sosyal hayatına önemli katkılar sunacak bir merkez haline getiriyoruz. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi hem bir sosyal tesis olarak bölge insanımıza hizmet edecek hem de nitelikli bir kütüphane olarak da araştırmacıların uğrak mekânı olacak. Yine bölgede Hünkâr Korusu, Mollaarap heyelan bölgesinde yürüttüğümüz yenileme çalışmaları ile bölgemiz değerlenecek” dedi.