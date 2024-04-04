Osmaneli'nde tır kaza yaptı, sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Osmaneli'nde tır kaza yaptı, sürücüsü yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sakarya’dan Eskişehir istikametine seyir halinde olan Dursun Üçler idaresindeki 41 ARS 199 plakalı tır, Osmaneli ilçesi Selimiye köy kavşağına geldiği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sürücü Üçler, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.