Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Metin A. yönetimindeki 16 BGT 866 plakalı motosiklet, Bahçe Sokak’tan çıkan Huriye F. yönetimindeki 16 AGV 807 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.