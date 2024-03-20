Oyun satın alımlarında yeni dönem 'Alışgidiş'

Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com oyunculara istedikleri fakat bütçelerinin yeterli gelmediği oyunları Fibabanka ile yapılan iş birliği ile “Alışgidiş Kredisi” seçeneği sayesinde satın alma imkânı sunuyor.

Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com’da hayata geçirdiği yeniliklerle oyun ekosisteminde yeni bir dönem başlatıyor. Playstore.com, yeni eklenen Fibabanka’nın bir tüketici kredisi olan “Alışgidiş Kredisi” seçeneği sayesinde oyunseverlere dilediği oyunlara ödeme kolaylığı sunuyor. 24 aya kadar taksitle alınabilecek oyunlar için “Alışgidiş Kredisi’nde” alt sınır 250 TL olacak. Kullanıcılar tüm oyun satın alımlarında taksitlendirme yapabilecek.

Ödeme seçeneklerine bir yenisini daha eklendi

Playstore.com’un Fibabanka iş birliği ile sunduğu yeni ödeme kolaylığı alışveriş kredisi sayesinde oyunseverler, kredi kartı kullanmaya gerek duymadan ödeme ekranında “Alışgidiş Kredisi” seçeneğiyle taksitli ödeme imkânı elde ediyor. 24 aya kadar taksitle alınabilecek oyunlar için “Alışgidiş Kredisi’nde” alt sınır 250 TL olacak. Ayrıca dileyenler “Alışgidiş Kredisi’yle” Playstore.com cüzdan kodu alarak hesaba tanımlanan bonus ile bakiyelerini istedikleri gibi bölerek alışveriş yapma imkânına sahip oluyor. Türk Telekom ve Fibabanka müşterisi olmayan oyunseverler de bu kampanyadan faydalanabiliyor.

Taksit seçenekleri mümkün

Kullanıcılar, tüm satın alımlarda, kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde internet faturalarına ek 12 aya varan taksit imkânı gibi ödeme seçeneklerinden faydalanabiliyorken, “Alışgidiş Kredisi” sayesinde kredi kartsız 24 aya varan taksit seçeneğinden de yararlanarak binlerce oyun ve e-pin arasından dilediğini kolayca alabiliyor.