Pazartesi ve Salı gününe dikkat!

2024-06-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 10/06/2024 09:00:00 - 10/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 10/06/2024 09:00:00 - 10/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-10 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 10/06/2024 09:00:00 - 10/06/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-10 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah UZUNGÖL sk bölgelerinde 10/06/2024 09:00:00 - 10/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-10 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6043., 6060. sk bölgelerinde 10/06/2024 10:00:00 - 10/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-10 10:17:00 - 14:17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ARDIÇ sk / KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, CEMAL OGAN, FESLEĞEN, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HALİTPAŞA, HANİCE, LİMAN, MADALYA ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM sk bölgelerinde 10/06/2024 10:17:00 - 10/06/2024 14:17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-10 13:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 10/06/2024 13:00:00 - 10/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-10 15:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1032., 1033. sk bölgelerinde 10/06/2024 15:00:00 - 10/06/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KURABİYE, KURUÇAY, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BALABAN mah BOĞAZKALE SOKAK bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BALABAN mah gölet caddesi bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-11 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7048., 7052. sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah AĞAÇLI, NADİR, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah FERİDE, GÜLBAHAR, NAMIK KEMAL, TABİP sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENER KAYNAK, MUSTAFA KEMAL, SISKA sk bölgelerinde 11/06/2024 09:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-11 10:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah 206. cd 207.cd bölgelerinde 11/06/2024 10:00:00 - 11/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-11 10:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 11/06/2024 10:00:00 - 11/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-06-11 13:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah sk / YENİ mah sk bölgelerinde 11/06/2024 13:00:00 - 11/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.